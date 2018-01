Wetten. Nach und nach füllte sich der „Knoase-Saal“ mit aufgeregten Kindern und Eltern, die ihre „Flöhe“ zum traditionellen Kindertheater Anfang des Jahres mitgebracht hatten. „Zu Beginn ist es immer wuselig“, begrüßte Thomas Krahnen für die Gesllligen Vereine dann die kleinen und großen Zuschauer, wies nochmal auf den bevorstehenden Kinderkarneval am 28. Januar hin, und wünschte allen dann viel Spaß.

Zum wiederholten Male durfte das Pfalzdorfer Kindertheater Zick-Zack die Kinder mit einer Geschichte unterhalten. „Die machen das seit Jahren schon – mit soviel Liebe und Aufwand“, hatten Krahnen und Co. auf das bewährte „Zugpferd“ für die Kids gesetzt. Und wie jedes Jahr vermochte das Laienspielensemble, die Mädchen und Jungen mit ihrem Spiel und dem sehr farbenprächtig ausgestalteten Bühnenbild in seinen Bann zu ziehen.