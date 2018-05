„Seinen ökologischen Fußabdruck minimieren“, das heißt, dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne so wenig wie möglich zur Zerstörung der Umwelt beiträgt, das ist das Ziel von Dr. (der Geologie) Nina Jordan, der Klimaschutzmanagerin der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Sie setzt das integrierte Klimaschutz-Projekt der Stadt um. Hierzu reist sie momentan durch die Ortschaften und führt Informationsvorträge durch. Den ersten gab es in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Winnekendonk.