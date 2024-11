Was ist los im Niederrheinischen Museum?

Das Niederrheinische Museum Kevelaer bietet im November folgende Aktivitäten an:

Kinderworkshop

Im Rahmen der neuen Sonderausstellung „DANSE MACABRE – totentanz“ findet am Freitag, 8. November 2024, ein fröhlicher Kinderworkshop im Niederrheinischen Museum in Kevelaer statt. Von 15 bis 16.30 Uhr können Kinder ab 6 Jahren lustige hölzerne Marionetten mit allerlei Farben, viel Glitzer und bunter Fantasie gestalten. Anmeldungen werden gerne entgegengenommen unter 02832 95 41 20 oder unter info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 8,50 Euro pro Person.

Erwachsenenworkshop

In der neuen Sonderausstellung des Niederrheinischen Museums in Kevelaer „DANSE MACABRE – totentanz“ werden ausgesuchte Objekte aus dem Fundus des Museums den außergewöhnlichen Zeichnungen des niederrheinischen Künstlers Martin Lersch aus Goch gegenübergestellt. So entsteht ein spannender Dialog zwischen Klassischem und Modernem, zu dessen gemeinsamer Betrachtung während einer öffentlichen Führung Interessierte am 9. November 2024 eingeladen sind. Im Anschluss an diese Führung haben Erwachsene und Jugendliche die Möglichkeit, sich selbst auch künstlerisch mit dem Faszinosum Totentanz auseinanderzusetzen und sich von den Arbeiten Martin Lerschs inspirieren zu lassen. In diesem Sinne entstehen die ersten Zeichnungen der Teilnehmenden noch in der Ausstellung, um danach in eigenwilligen Kolorationen und unterschiedlichen Techniken ausgearbeitet zu werden. Die öffentliche Führung beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt nur für die Führung beträgt 5 Euro pro Person. Der Workshop startet um 11 Uhr mit der gemeinsamen öffentlichen Führung, die künstlerischen Aktivitäten beginnen um 12 Uhr in der Ausstellung und enden um 16 Uhr in der Museumsschule. Der Beitrag für den Workshop inklusive Führung und Material liegt bei 25 Euro pro Person. Über Anmeldungen für den Workshop freut sich das Museum unter 028323 95 41 20 oder unter info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de. Wer nur an der Führung teilnehmen möchte, braucht sich nicht vorher anzumelden.

Führung in der Mittagspause

Einmal im Monat findet im Museum Kevelaer an einem Mittwoch die „Kunstpause“ statt. In der halbstündigen Führung wird immer ein neuer besonderer Themenbereich aus der Dauerausstellung des Museums vorgestellt und gemeinsam betrachtet. Ob nun Wohnkultur, (Kunst-) Handwerk, klassische oder moderne Malerei und Skulptur im Vordergrund steht, für Interessierte ist die Kunstpause eine kleine erfrischende Auszeit für Zwischendurch. Am 13. November 2024 lädt das Museum um 12.30 Uhr zur Kunstpause ein. Eintritt: 2,50 Euro pro Person.

Von Wilhelm Lehmbruck bis Piet Mondrian

Über Jahrzehnte haben die Eheleute Dr. Georg und Eva Ratermann aus Mülheim an der Ruhr mit Herz und Liebe Kunst gesammelt und dabei eine beachtliche Kollektion zusammengestellt. Darunter befinden sich renommierte Gemälde, Grafiken und Skulpturen, aber auch Kleinod, das keinem Namen zugeordnet werden kann. Ein ausgesuchter Teil dieser Sammlung, wird in der Dauerausstellung des Niederrheinischen Museums in Kevelaer präsentiert und einmal im Quartal in einer öffentlichen Führung dem Publikum vorgestellt. Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich somit wieder am 15. November 2024 um 15 Uhr auf eine kunsthistorische Betrachtung der Werke von Wilhelm Lehmbruck, Otto Mueller, Piet Mondrian und besonderer Geschichten neuentdeckter Kunstobjekte freuen. Die Führung kann ohne Anmeldung zu einem Beitrag von 5 Euro pro Person besucht werden.

Das gesamte Quartalsprogramm des Museums können Sie hier finden.