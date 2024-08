Was ist im Brunnenwasser?

Nachdem bereits 113 Brunnenbesitzer dieses Jahr in Uedem, Straelen und Kranenburg ihr Brunnenwasser zum Informationsstand mitbrachten, hält das Labormobil der gemeinnützigen Organisation auch in Kevelaer. Es besteht ein großes Interesse, ob das eigene Brunnenwasser zum Befüllen eines Planschbeckens oder zum Gemüse Gießen geeignet ist.

„Leider stellten wir in 33 Wasserproben der privat genutzten Brunnen in Uedem, Straelen und Kranenburg eine Überschreitung der Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter Nitrat fest. Die Nitratbelastung im Brunnenwasser sinkt trotz vieler Auflagen zur Düngemenge und Düngezeitpunkt nicht so, wie gehofft“, so der Physiker Harald Gülzow, Vorstandsmitglied im VSR-Gewässerschutz.

Aus diesem Grund ist es auch in Kevelaer wichtig, das eigene Brunnenwasser untersuchen zu lassen. Das gelbe Labormobil hält am Montag, 2. September, sowie Dienstag, 3. September 2024, von 11 bis 13 Uhr in Kevelaer auf dem Roermonder Platz.

Wie in Straelen führt Milan Toups die Grunduntersuchung von Nitrat-, Säure- und Salzgehalt gegen eine geringe Beteiligung von zwölf Euro im Labormobil durch. Nachdem das Analyseergebnis vorliegt, berät er die Brunnenbesitzer, was die festgestellte Belastung für die Nutzung des Wassers bedeutet. Gegen eine Kostenbeteiligung können auch weitere Parameter analysiert werden.

„Brunnenbesitzer erfahren durch diese ergänzenden Untersuchungen, ob das Wasser zum Gemüse Gießen, zum Planschbecken Befüllen oder zum Trinken geeignet ist“, erklärt Milan Toups. Gesundheitsrisiken durch verschmutztes Grundwasser können so vermieden werden. Die ausführlichen Gutachten werden mit der Post zugesandt.

Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, rät er, zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen zu nutzen. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5 Liter-Flaschen aus Kunststoff.

„Durch die Messkampagne möchten wir Gartenbesitzer bei der Nutzung des Brunnenwassers unterstützen. Der Verbrauch des kostbaren Leitungswassers im Garten muss dringend gesenkt werden“, sagt Heinz Wilhelm Hülsmans. Ihm ist es wichtig, durch seine ehrenamtliche Arbeit beim VSR-Gewässerschutz viele Menschen über den nachhaltigen Umgang mit Wasser zu informieren. Er hilft deshalb Milan Toups bei der Durchführung des Infostandes.

Mit den Ergebnissen der Brunnenwasseranalysen aus Kevelaer und der Umgebung deckt die gemeinnützige Organisation Belastungen im Grundwasser auf. Die Gewässerexperten stellten in den letzten Jahren fest, dass durch die Starkregenfälle die Bakterienbelastung zugenommen hat. Die Bakterien werden häufig durch undichte Deckel oder Brunnenschächte ins Wasser gespült. Eine weitere Gefahr stellen im Untergrund liegende defekte Abwasserleitungen dar. In diesem Fall kann Abwasser ins Grundwasser eindringen und dieses mit Escherichia coli (E.coli) belasten.

„Wir haben eine Checkliste vorbereitet und helfen den Brunnenbesitzern, bakteriologische Belastungen zu beseitigen, damit das Brunnenwasser vielseitiger einsetzbar ist. Außerdem beraten wir Bürger bei Fragen zu den Gutachten jeden Donnerstag von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 02831 9763342“, erklärt Milan Toups.

Grundwasserspeicher auffüllen

Die Brunnenbesitzer erfahren am Informationsstand, wie wichtig die Versickerung von Regenwasser im Garten ist, um das Absinken des Grundwasserspiegels zu verhindern. „Niederschlag, der in regenreichen Monaten versickert, füllt die Grundwasserspeicher wieder auf. Es wird Wasser für trockene Monate gespeichert“, sagt Heinz Wilhelm Hülsmans.

Der VSR-Gewässerschutz gibt auf der Homepage Informationen zum Grundwasserspiegel in der Region.

„Viele Bürger haben in letzter Zeit bei uns nachgefragt, wo sie den aktuellen Grundwasserspiegel im Kreis Kleve erfahren können. Aus diesem Grund haben wir eine Anleitung erstellt, wie jeder Daten zum aktuellen Grundwasserstand auf dem Informationssystem des Landes findet“, berichtet Milan Toups.

Diese gibt es auf der Homepage des Vereins unter vsr-gewaesserschutz.de/regionales/nordrhein-westfalen/kreis-kleve.