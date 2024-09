Der VSR-Gewässerschutz e.V. untersuchte Brunnenwasser in Kevelaer Was ist eigentlich im Brunnenwasser?

/ von Lisa Schweren

Das Untersuchungsmobil stand auf dem Roermonder Platz. Foto: LS

Bereits Anfang des Monats hatten Kevelaerinnen und Kevelaerer an zwei Tagen die Chance, ihr Brunnenwasser testen zu lassen. Das ermöglichte das Testmobil des „VSR-Gewässerschutz e. V.“. Dort konnte man ein halben Liter Brunnenwasser in einer Plastikflasche abgeben und wenn man wollte noch am selben Tag Informationen zum Nitrat-, Säure-, und Salzgehalt des Wassers erhalten.

Milan Toups vom VSR-Gewässerschutz übernahm dabei das Testen vor Ort. Er freute sich über den guten Zulauf und verriet, dass die Menschen in Kevelaer am liebsten die kleine Vorortuntersuchung des Brunnenwassers nutzen. Diese kostet 12 Euro und die Ergebnisse können nur wenige Stunde nach Abgabe abgeholt werden. Im restlichen Kreis sei jedoch die Garten-Brauchwasseranalyse am beliebsten. Für 39 Euro erhält man bei dieser neben den Angaben zu Nitrat-, Säure- und Salzgehalt auch Infos über Bakterien im Wasser. Diese Parameter sind besonders wichtig, wenn das Wasser auch zum Befüllen des Pools oder zum Trinken für Tiere genutzt werden soll.

Ergebnisse

So eine Wasseruntersuchung hat das KB mit einer Probe aus einem Brunnen auf Klinkenberg durchführen lassen. Das Ergebnis: Es konnten keine Bakterien festgestellt werden. Das Wasser eignet sich so nicht nur zum uneingeschränkten Gießen, sondern auch als Trinkwasser für Tiere und zum Befüllen von Planschbecken. Mit 6,3 liegt der pH-Wert des Was…