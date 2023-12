Der Busman Warten Erwarten

/ von Kevelaerer Blatt



Warten und erwarten, Mechel, das ist nicht dasselbe. Ich sag dir mal ein Beispiel: wenn du morgens in Kevelaer am Bahnhof stehst, dann wartest du wie immer auf deinen Zug, aber, ehrlich, du erwartest doch schon lange nicht mehr, dass der pünktlich ankommt.

In den Arztpraxen und im Krankenhaus wird es gar nicht mal verheimlicht, dass man sich gedulden muss, ehe man an der Reihe ist, immerhin steht da deutlich zu lesen „Wartezimmer“ auf der Tür. Aber manchmal denkt sich der Patient, ob die das nicht besser in den Griff kriegen können. Neulich brauchte eine Bekannte geschlagene fünf Stunden für ein Arztgespräch, um dann frustriert erfahren zu müssen, sie müsse noch mal wiederkommen, weil irgendwelche Werte nicht in Ordnung seien. Du siehst mal wieder, gewartet hatte sie irre lange, aber erwartet hatte sie dieses Ergebnis nicht.

Gott sei Dank ist das aber nicht überall so, ich kenne auch Praxen in Kevelaer, die viel besser organisiert sind und wo man in der Regel nicht allzu lange warten muss.

Und jetzt warten wir wieder auf Weihnachten. Die Kinder können das Fest kaum erwarten. Jeden Tag können sie ein neues Türchen am Adventkalender öffnen, und am Adventkranz brennt schon die zweite Kerze. Früher hat man in den Familien dann abends beim Kerzenschein Adven…