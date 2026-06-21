Wann wird man eigentlich erwachsen?

Was bedeutet es eigentlich, erwachsen zu sein – und gibt es diesen Moment überhaupt? Mit dieser Frage setzt sich der Literaturkurs der Jahrgangsstufe Q1 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer in einer außergewöhnlichen Theaterproduktion auseinander. Am Freitag, 26. Juni 2026, lädt der Kurs um 19.30 Uhr ins Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer ein.

Ein halbes Jahr kreative Arbeit

Über mehrere Monate hinweg haben die Schülerinnen und Schüler eigene Texte geschrieben, Szenen entwickelt und Ideen gesammelt. Entstanden ist daraus eine szenische Collage, die bewusst unterschiedliche Ausdrucksformen miteinander verbindet. Die jungen Darsteller greifen dabei auf Schattentheater, klassisches Schauspiel, Poetry Slam und musikalische Elemente zurück.

Das Besondere: Sämtliche Inhalte stammen aus der Feder der Jugendlichen selbst. Persönliche Gedanken, Erfahrungen und Beobachtungen fließen unmittelbar in die Aufführung ein und verleihen ihr eine authentische, direkte Wirkung.

Zwischen Humor und Nachdenklichkeit

Die Inszenierung nähert sich dem Thema Erwachsenwerden aus verschiedenen Blickwinkeln. Mal humorvoll, mal ernst, mal überraschend – die einzelnen Szenen spiegeln die Vielfalt der Perspektiven wider, mit denen junge Menschen auf ihre Zukunft schauen.

Dabei geht es nicht nur um klassische Vorstellungen von Verantwortung oder Selbstständigkeit. Vielmehr stellen die Schülerinnen und Schüler grundlegende Fragen: Muss man überhaupt „ankommen“ im Erwachsensein? Oder bleibt dieser Zustand ein fortlaufender Prozess, geprägt von Zweifeln, Erwartungen und neuen Erfahrungen?

Bühne für junge Stimmen

Für das Publikum bietet der Abend die Gelegenheit, einen direkten Einblick in die Gedankenwelt der jungen Generation in Kevelaer zu erhalten. Gleichzeitig zeigt die Produktion, wie kreativ und reflektiert sich Schülerinnen und Schüler mit gesellschaftlichen und persönlichen Themen auseinandersetzen.

Gerade in einer Stadt wie Kevelaer, in der Schule und Gemeinschaft eng miteinander verbunden sind, dürfte die Aufführung auf besonderes Interesse stoßen.