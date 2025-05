Wandern für mehr Achtsamkeit

Wandern ist mehr als nur körperliche Bewegung – es ist eine Einladung, die Schönheit der Natur zu erleben und sich selbst neu zu entdecken.

In einer Welt, die oft von Hektik und Stress geprägt ist, bietet das Wandern eine wunderbare Gelegenheit, Achtsamkeit zu praktizieren und in Einklang mit der Umgebung zu kommen. Einmal den Alltagsstress hinter sich lassen und in die Ruhe und Gelassenheit der Natur eintauchen.

Am 15. Juni 2025 findet in Kevelaer eine besondere Wanderung, organisiert vom Kevelaer Marketing in Kooperation mit Denise Sattler und Jennifer Haase von „Hiking Humans“, statt, wobei der Fokus auf bewusste Achtsamkeit und die Konzentration auf die Sinne liegt.

Der geführte Spaziergang beginnt um 10 Uhr am Wendehammer beim Rosenbroecksweg 82 in Kevelaer. Während der Wanderung werden die Teilnehmenden ermutigt, die Geräusche der Natur wahrzunehmen, den Duft der Bäume zu genießen und die Schönheit der Landschaft mit allen Sinnen zu erleben.

„Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit, die eigene Achtsamkeit zu schärfen und die Natur in ihrer vollen Pracht zu erleben. Hier können Körper und Geist in Einklang gebracht werden“, betont Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.

Zum Abschluss der Wanderung erwartet die Teilnehmenden ein kleines gemeinsames Picknick. Die Veranstaltung endet gegen 14 Uhr und bietet eine ideale Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu schließen und die Natur in ihrer vollen Schönheit zu genießen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 28 Euro pro Person, das Picknick ist im Preis inbegriffen. Interessierte können sich per Mail an hiking-humans@web.de anmelden.