WALTHER Faltsysteme holt Gold

52 Unternehmen freuten sich auf der diesjährigen Fachmesse „FACHPACK“ darauf, den Deutschen Verpackungspreis der Deutschen Verpackungsindustrie (dvi) entgegenzunehmen. Die „WALTHER Faltsysteme GmbH“ aus Kevelaer als einer der Preisträger erwartete an diesem Abend jedoch eine Überraschung: Neben 14 weiteren Innovationen bekam ihr patentierter Rollcontainer den Deutschen Verpackungspreis in Gold in der Kategorie Logistik & Materialfluss. Dieser exklusive Award geht an besonders wegweisende Innovationen.

„Eine 24-köpfige Jury aus Wirtschaft, Forschung und Lehre entschied: Der Mehrweg-Rollcontainer aus Recyclingkunststoff ist nicht nur nachhaltig. Er überzeugt dank der dreifachen Fixierung der Seitengitter auch durch große Stabilität sowie durch ergonomische Vorteile, Flexibilität und Volumenreduzierbarkeit“, erklären die Walther-Verantwortlichen. „Das Fazit der Jury: Der WALTHER-Rollcontainer macht Logistikprozesse einfacher, besser handhabbar und sicherer.“

Gold-Gewinn war eine Überraschung

Die diesjährigen Gewinner*innen des Deutschen Verpackungspreises standen bereits vor der Preisverleihung fest. Die Gold-Gewinner*innen waren jedoch bis zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis. Und so reisten Prokurist Dominik Lemken sowie Produktmanager Oliver van Neerven nach Nürnberg, um den Verpackungspreis bei einer Ehrung entgegenzunehmen.

Dass der Preis dann unerwartet größer ausfiel, sorgte im ganzen Unternehmen für Freude. Dominik Lemken: „Wir hatten uns bereits sehr über den Deutschen Verpackungspreis gefreut. Dass wir nicht ‚nur‘ Preisträger sind, sondern zusätzlich den Goldpreis auf der Bühne entgegennehmen konnten, hat uns sehr gefreut und gleichzeitig überrascht.“

Der Gold-Award ist bereits die dritte Auszeichnung für den Rollcontainer. WALTHER Faltsysteme bekam für dieses Produkt bereits den pro-K Award sowie den renommierten German-Design-Award.