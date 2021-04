WALTHER Faltsysteme erhält Innovationspreis

WALTHER Faltsysteme hat das TOP-100-Siegel erhalten. Mit diesem Innovationspreis werden jährlich die laut Jury 100 innovativsten Mittelständler*innen geehrt. Das Kevelaerer Unternehmen entwickelt regelmäßig neue Mehrweg-Transportlösungen für die Logistik. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Verpackungsspezialist für seinen Rollcontainer mit dem German Design Award und dem pro-K Award ausgezeichnet.

Die Innovationskraft des Kevelaerer Unternehmens wurde vom Innovationsforscher Nikolaus Franke und seinem Team anhand von 120 Prüfkriterien in fünf Kategorien bewertet. Im Kern geht es um die Frage, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder ein Zufallsprodukt sind. Darüber hinaus wurde bewertet, ob und wie sich die entsprechenden Lösungen am Markt durchsetzen. Aufgrund der aktuellen Situation gab es zudem einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion auf die Corona-Krise untersucht wurde.

Dritte Auszeichnung für innovatives System

Ein Beispiel für die Innovationskraft von WALTHER ist der volumenreduzierbare Rollcontainer. Vergangenes Jahr wurde er bereits mit dem German Design Award und dem pro-K Award ausgezeichnet. Zu der nun dritten Auszeichnung als innovatives System trägt insbesondere ein patentiertes Schnellkopplungssystem bei. Das ermöglicht nicht nur ein extrem einfaches Handling, sondern auch eine Volumenreduzierung um bis zu 76 Prozent, was bei keinem anderen Rollcontainer möglich ist.

Insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel ist Volumenreduzierbarkeit ein großer Vorteil, da Rollcontainer hier außerhalb saisonaler Spitzen häufig unbeladen im Lager stehen und durch unnötige Platzbelegung Kosten verursachen. „Mit unserem Rollcontainer ist es uns gelungen, ein seit langem bekanntes und weit verbreitetes Produkt signifikant weiterzuentwickeln. Das unterstreicht die Innovationskraft unseres Unternehmens“, sagt Geschäftsführer Thomas Walther.

Am 26. November 2021 gibt es noch einmal einen Anlass zum Feiern: Dann kommen alle Preisträger*innen des aktuellen TOP-100-Jahrgangs zusammen, um auf dem 7. Deutschen Mittelstands-Summit in Ludwigsburg die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen.