WALTHER entwirft Mehrweg-Pflanzentray

150 Millionen Pflanzentrays werden jedes Jahr in Deutschland vernichtet – das möchte die Genossenschaft „Euro Plant Tray eG“ (EPT) ändern, die sich aus Baumärkten, Gärtnereien und Großhändlern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden zusammensetzt. Gemeinsam möchten sie ein Mehrweg-System und Pool-Management für Pflanzentrays etablieren: den Euro Plant Trays.

Die WALTHER Faltsysteme GmbH aus Kevelaer hat sich an der Ausschreibung beteiligt, Designvorschläge eingereicht und im Zuge dessen die ersten 20.000 Mehrweg-Pflanzentrays an Gärtnereien und Großhändler ausgeliefert. Die Euro Plant Trays sollen Teil des neuen europäischen Standards für Pflanzentrays werden und die Einweg-Trays nach und nach ablösen.

666 Stück pro Palette

Das WALTHER-Design hat es inzwischen in die Top 2 geschafft. „Unser Design ist mehr als eine Kopie der bisherigen Einweg-Trays aus hochwertigem Polypropylen“, berichtet Andre Hecker, Projektmanager des Unternehmens. „Wir haben zusätzliche Stege eingebracht, damit die Trays auch im Leergut besonders stabil sind und sich nicht durchbiegen.“ Die Trays sind ineinander nestbar und haben eine Stapelhöhe von 20 Millimetern. So passen 666 Stück auf eine Palette, was Vorteile im Leertransport bietet. Anders als die Einweg-Trays, sollen die Euro Plant Trays garantiert 100 Umlaufe schaffen und mehr als zehn Jahre im Einsatz sein. Ein Wasser-Reservoir versorgt die Pflanzen mit Wasser. Auch die Reinigungsfähigkeit der Trays wurde berücksichtigt und Griffmulden auf allen Seiten sollen eine simple Handhabung ermöglichen.

Nach dem Design folgte bei WALTHER ein erster Prototyp aus dem 3D-Drucker und dann die erste Kleinserien-Produktion, um Tests durchführen zu können. „Ende Februar konnten wir dann mit der Produktion der ersten 20.000 Stück beginnen“, sagt Oliver van Neerven, Head of Product Management. Anfang März wurden die ersten Produkte ausgeliefert. Jetzt dürfen sich die Pflanzentrays im Praxistest beweisen.

6 Millionen Mehrweg-Trays

Im Sommer entscheidet die EPT, mit welchem Design sie das Pool-Management starten wird. Anfang 2024 sollen dann die Gärtnereien und Baumärkte mit den Euro Plant Trays beliefert und diese im Markt eingeführt werden. Ziel ist es, im Jahr 2025 6 Millionen Mehrweg-Trays im Umlauf zu haben und das Produktsortiment kontinuierlich zu erweitern.

„Die Euro Plant Trays sollen jedes Jahr 40.000 Tonnen Müll einsparen. Und auch wenn sich unser Design am Ende nicht durchsetzen sollte, wollen wir uns an der Produktion beteiligen, da für den neuen Pool in den kommenden Jahren Millionen neue Trays hergestellt werden müssen“, sagt van Neerven abschließend.