Kevelaerer Perspektiven bei Gesundheit und Gesundheitstourismus Wallfahrt, Wohlbefinden, Vitalität

/ von Michael Nicolas

Kevelaer bietet immer mehr Angebote zum Thema Gesundheit und Gesundheitstourismus. Foto: Wallfahrtsstadt Kevelaer

Das beliebte Bild „mit Leben füllen“ trifft hier besonders zu: Als erster Ort in NRW mit „Heilquellen-Kurbetrieb“ gewinnt das Motto „Gesund an Leib und Seele“ für Kevelaer immer mehr Bedeutung. Das Spektrum der Angebote zu Wohlbefinden und Vitalität zwischen Kapellenplatz und Solegarten St. Jakob kann sich dabei inzwischen durchaus sehen lassen. Doch gerade das relativ neue Gesundheitsangebot muss auch bekannt gemacht werden, insbesondere außerhalb Kevelaers, wo das Bild der „Marien-“ oder „Wallfahrtsstadt“ eindeutig noch in den Köpfen potenzieller Besucherinnen und Besucher vorherrscht.

Neben Zeitschriften, Broschüren und Messe-Auftritten setzt das Kevelaer-Marketing diesbezüglich derzeit auf eine Social-Media-Kampagne: „Seit Anfang März hat das Team vom Kevelaer Marketing eine umfassende Social-Media-Kampagne gestartet, die sich ganz den Themen Gesundheit und Wohlbefinden widmet“, berichtet Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

In den bisher drei aufeinanderfolgenden Wochen wurden verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter die Freude am Radfahren und Wandern in der malerischen niederrheinischen Umgebung, die Förderung gesunder Gewohnheiten im Solegarten St. Jakob sowie die Möglichkeiten zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Myokraft“. In der letzten März-Woche sind spannende Beiträge zur gesunden Ernährung geplant. „Neu bei dieser Kampagne sind auch Blogbeiträge auf der Webseite www.kevelaer-marketing.de, die tiefere Einblicke in diese Themen geben und wertvolle Tipps für ein gesundes Leben bieten. Wir laden dazu ein…