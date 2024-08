Wallfahrt aller Kevelaerer Gemeinden

Unter dem Leitwort „Geh mit uns …!“, findet am Samstag, 31. August 2024, um 17 Uhr die Wallfahrt der Pfarrgemeinden St. Marien und St. Antonius statt. Alle Pilgerinnen und Pilger aus Kevelaer, Twisteden, Wetten, Winnekendonk und Kervenheim sind herzlich eingeladen, sich als Pilger auf den Weg zu machen.

Einige Ortschaften organisieren vorab einen gestalteten Pilgerweg zu Fuß. Der Treffpunkt aller Gläubigen ist um 17 Uhr im Marienpark vor der Schutzmantelmadonna. Nach der Begrüßung und einer kurzen Einführung besteht die Möglichkeit, aus fünf ganz unterschiedlichen Gebetsstationen auszuwählen, um dort Inspiration oder Besinnung zu finden.

Gebetsstationen

In der Antonius-Kirche erlebt man Klangräume mit Vokalensemble Trinitas und Christian Franken. In der Clemenskapelle finden bezeugte Glaubenswege statt mit Musik vom Chor Klangfarben. Im Klarissenkloster erwartet Pilgerinnen und Pilger eine Vesper mit den Klarissenschwestern und Diakon Leurs. In der Maria-Königin-Kapelle (am Elisabethstift) findet ein offenes Singen mit dem Familienchor statt und im Pfarrheim St. Antonius gibt es eine Bastelaktion für Grundschulkinder.

Um 18.30 finden sich wieder alle Pilgerinnen und Pilger am Kapellenplatz zu einem Mariengruß am Gnadenbild ein. Danach begleiten der Musikverein und die Bannerabordnungen der Verbände die Prozession zur St. Antonius-Kirche. Dort feiern alle Gläubigen um 19 Uhr einen Festgottesdienst mit Beteiligung vieler Gruppen aus den verschiedenen Teilgemeinden.

Anschließend sind alle Pilgerinnen und Pilger eingeladen, den Abend in geselliger Runde zwischen Kirche und Pfarrheim ausklingen zu lassen. Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt.