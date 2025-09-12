Umfrage des Kevelaerer Blattes zur Kommunalwahl 2025 Wahlprogramm von Mario Maaßen

Im Vorfeld der bevorstehenden Kommunalwahl am 14. September 2025 hat das Kevelaerer Blatt die zur Wahl zugelassenen Bürgermeisterkandidaten der Wallfahrtsstadt zu ihren Schwerpunkten und ihrem Wahlprogramm sowie zu wichtigen politischen Themen in Kevelaer befragt. In dieser Woche lesen Sie in ihrer Heimatzeitung die Antworten der Bürgermeisterkandidaten, die auf die Umfrage reagiert haben.

Mario Maaßen

Allgemein

Wo liegen die Schwerpunkte ihrer Arbeit für die kommende Wahlperiode?

Ich setze mich ein für eine Wirtschaftsfördergesellschaft, um schneller und unbürokratischer zu handeln. Für mehr Respekt fürs Ehrenamt, Bürgerservice auch ohne Termin, motivierte Mitarbeiter in der Verwaltung, einen soliden Haushalt, die Entwicklung zum Bad Kevelaer, bezahlbaren Wohnraum für alle Generationen, eine sichere Innenstadt und attraktive Angebote für Jugendliche.

Städtebau

Die südliche Innenstadt (Postgelände, Roermonder Platz, Kauf-Center, Parkplatz, Marktstraße, Markt-Karree, Sparkassen-Gebäude) steht vor einem umfassenden Wandel. Wie sehen ihre Pläne für dieses Areal aus?

Eine Wiederbelebung der Marktstraße durch den Bau des Markt-Carrees, ein Parkdeck zur Entlastung von Anwohnern, Verwaltung und Gästen, ein Hotel auf dem Postgelände in Kooperation mit dem Bühnenhaus sowie Gastronomie im Sparkassengebäude – für mehr Leben und Au…