Wahlergebnisse in Kevelaer

Die Wallfahrtsstadt hat gewählt:

Ihre Erststimme für das Direktmandat gaben die Wählerinnen und Wähler überwiegend für den CDU-Kandidaten Stefan Rouenhoff ab, gefolgt vom SPD-Kandidaten Bodo Wißen und dem AFD-Kandidaten Seven Elbers (Grafik oben).

Bei den Zweitstimmen sah die Verteilung ähnlich aus: Mit Abstand führt die CDU die Tabelle an, gefolgt von der SPD, der AFD und den Grünen. Auch Die Linke ist in Kevelaer mit über 6 Prozent vertreten. In Kevelaer hätte es sogar die FDP geschafft: Deutlich über 5 Prozent der Zweitstimmen konnte die Partei verbuchen (Grafik unten).

Insgesamt waren bei der vorgezogenen Bundestagswahl 20.794 Kevelaererinnen und Kevelaerer wahlberechtigt. Insgesamt wurden 17.022 gültige Erststimmen und 17.056 gültige Zweitstimmen gezählt. Die Wahlbeteiligung in der Wallfahrtsstadt lag insgesamt bei 82,49 Prozent.

Nach der Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar 2025, bedankt sich Wahlleiter Bürgermeister Dr. Dominik Pichler bei allen, die durch ihren Einsatz diesen demokratischen Prozess ermöglicht haben.

„Mein herzlicher Dank gilt den zahlreichen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die in den Wahllokalen, in den Briefwahlvorständen und an vielen anderen Stellen für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Mit Engagement, Zeitaufwand und Sorgfalt haben Sie dazu beigetragen, dass die Kevelaerer Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben konnten.“

Der Bürgermeister gibt seiner Hoffnung Ausdruck, auch bei der Kommunalwahl im September wieder auf so viele engagierte Bürgerinnen und Bürger zählen zu können, die ehrenamtlich den Wahlvorgang unterstützen.

Ein herzliches Dankeschön richtet der Bürgermeister auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die mit der Durchführung der Wahl betraut waren und die innerhalb kürzester Zeit alles hervorragend vorbereitet und effizient organisiert hatten, so dass die Bundestagswahl reibungslos durchgeführt werden konnte.