Wahlaufruf der AG Wohlfahrt im Kreis Kleve

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve ruft zur Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 auf.

„Wir appellieren an alle wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen im Kreis Kleve, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und sich an den bevorstehenden Bundestagswahlen zu beteiligen“, sagt Rainer Borsch, geschäftsführender Vorstand, stellvertretend für alle Mitglieder der AG Wohlfahrt im Kreis Kleve.

Vor dem Hintergrund der demokratischen Mitbestimmung und des sozialen Zusammenhalts zähle jede Stimme für eine starke und solidarische Gesellschaft.

„Auch jüngere Menschen sowie Erstwähler und Erstwählerinnen rufen wir auf, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten“, so Rainer Borsch.

Zum Hintergrund: Am Sonntag, 23. Februar, sind vorgezogene Bundestagswahlen. An diesem Tag werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestags gewählt, die in den kommenden vier Jahren die politischen Entscheidungen des Landes treffen.

Rainer Borsch sagt dazu: „Wahlen sind das Fundament unserer Demokratie. Besonders in herausfordernden Zeiten, in denen wir vor großen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Fragen stehen, ist es wichtiger denn je, der eigenen Meinung und Haltung eine Stimme zu geben.“

Die Freie Wohlfahrtspflege im Kreis Kleve vertritt dabei die Kernforderungen der Bundesarbeitsgemeinschaft, die da lauten: ein starker Sozialstaat, Vorfahrt für Gemeinnützigkeit, verlässliche Finanzierung für soziale Arbeit, Klimaschutz im sozialen Bereich und Demokratie stärken.

„Soziale Sicherheit und menschenwürdige Leistungen sind essenziell, um Armut zu bekämpfen und das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen zu stärken“, sagt Rainer Borsch. Eine besondere Rolle komme der Wohlfahrt zu.

„Wohlfahrtsverbände müssen Vorrang haben, wenn es um soziale Dienstleistungen geht. Auf der anderen Seite benötigen soziale Dienste aber auch ausreichende Mittel, um ihre Arbeit leisten und fortsetzen zu können. Dafür braucht es politische Unterstützung.“

Auch zur aktuellen Diskussion um die Migrationspolitik in Deutschland hat die Freie Wohlfahrt eine Meinung.

„Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland – mehr als ein Viertel der Bevölkerung hat eine Migrationsgeschichte. Doch die öffentliche Debatte ist zunehmend von Ängsten und Spaltung geprägt“, sagt Rainer Borsch.

Die Wohlfahrt hingegen begreife Migration als Chance und setze sich für eine nachhaltige, humanitäre und faktenbasierte Migrationspolitik ein.

„Migration gelingt, wenn wir Teilhabe von Anfang an ermöglichen, wenn wir Humanität und Menschenwürde bewahren, wenn wir Migration als gesellschaftliche Aufgabe sehen, gegen Diskriminierung und Rassismus vorgehen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.“