Der Busman Wahl

/ von Kevelaerer Blatt



Ab und zu, Mechel, gehe ich ja schon mal einkaufen, um für unser leibliches Wohl zu sorgen. Wichtig ist dabei, dass vorher überlegt wird, was alles auf die Liste muss, damit auch nichts vergessen wird und ich nicht zweimal losfahren muss. Und natürlich schauen wir erst in den Prospekten nach, welche Waren im Sonderangebot zu haben sind.

Im Geschäft kann es dann vorkommen, dass der Artikel, auf den wir uns schon gefreut hatten, wieder einmal ausverkauft ist. Selbst bei einem so reichlichen Angebot kann man eben nicht immer alles haben.

Dann muss man sich also mit etwas anderem zufrieden geben. Man muss ja nicht gleich in einen sauren Apfel beißen, wenn im Regal ja noch einige andere schmackhafte Apfelsorten zu finden sind.Hier, beim täglichen Einkauf, ist alles noch recht einfach. Ich kann zwei Äpfel ausprobieren, und, wenn sie mir nicht zusagen, kann ich am nächsten Tag eben andere kaufen.

Meistens finde ich ja auch alles, was wir zu unserem Glück brauchen, aber manchmal, Mechel, ich muss es zugeben, sind die Angebote so verführerisch, dass ich schwach werde und bei Dingen zugreife, die nicht auf der Einkaufsliste standen.

Und du hast recht: billig ist nicht immer gut und günstig!

Mit der Kommunalwahl am kommenden Sonntag ist es so ähnlich wie mit dem Einkaufen.

Sonderangebote sind uns in den letzten Wochen schon zu Gen…