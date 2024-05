Entscheidungshilfen zur Europawahl 2024 kurz vorgestellt Wahl-O-Mat und Co.

/ von Lisa Schweren

Der Wahl-O-Mat zur Europawahl ist seit dem 7. Mai 2024 verfügbar Foto: dpb

Bei der Europawahl am 9. Juni 2024 stehen in NRW 34 Parteien auf dem Stimmzettel, da fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Kaum jemand hat die Zeit, sich das Parteiprogramm von allen Parteien durchzulesen. Deswegen hat die Bundeszentrale für politische Bildung bereits 2002 den Wahl-O-Mat entwickelt.

Für jede anstehende Wahl findet sich eine Redaktion zusammen, die gemeinsam verschiedene Thesen zusammenträgt, die die wichtigsten Themen der Wahl beinhalten. Sobald der Wahl-O-Mat online geht, kann jede und jeder diesen durchklicken und dabei entscheiden, ob er den Thesen zustimmt oder nicht. Die Redaktion hat im Vorfeld die jeweiligen Meinungen der Parteien zusammengetragen und kann so den Nutzenden am Ende zeigen, welche Partei ihre Meinungen teilt. Der Wahl-O-Mat soll dabei nur eine Unterstützung in der Wahlentscheidung sein, aber die Entscheidung nicht abnehmen.

Für die Europawahl 2024 stehen 38 Thesen zur Bewertung bereit. Finden kann man den Wahl-O-Mat hier: www.wahl-o-mat.de/europawahl2024.

Sozial-O-Mat

Neben dem Wahl-O-Mat gibt es mittlerweile auch weitere Wahl-Entscheidungshilfen. Eine davon ist der Sozial-O-Mat der Diakonie. Hier stehen soziale Themen im Vordergrund. Alle zur Wahl antretenden Parteien wurden aufgefordert, zu 20 Thesen Stellung zu nehmen. Diese Thesen sind untertei…