VWG trifft KreisSportBund

Die Vereinigten Wählergemeinschaften (VWG) im Kreistag Kleve trafen sich mit dem neuen Leitungsteam des KreisSportBund Kleve e.V. (KSB), Ulla Schrawen, als neue Vorsitzende und Nathalie Tebarth als Geschäftsstellenleitung. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen unter anderem die Förderung von Breitensportangeboten, die Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement sowie die Entwicklung von Sportinfrastrukturen in der Region.

„Wir sind begeistert von den frischen Ideen und dem Engagement des neuen Leitungsteams des Kreissportbundes“, so die Vereinigten Wählergemeinschaften.

„Sport verbindet!“ Unter diesem Aspekt leistet der KSB mit seinen zahlreichen angeschlossenen Vereinen und tausenden ehrenamtlich Tätigen einen wertvollen, nahezu unbezahlbaren Beitrag für eine funktionierende Kreis Klever Bürgerschaft in all ihrer gesellschaftlichen Vielfalt. Die hierbei geleistete Integrationswirkung hat in der aktuellen Situation einen besonderen Stellenwert.

Für die ca. 91.000 Mitglieder in über 350 Vereinen ist der KSB vertrauensvoller Ansprechpartner in den Bereichen Förderung des Breitensports, Unterstützung und Beratung der Sportvereine, Jugendarbeit, Integration und Inklusion. Des Weiteren ist der KSB die Beurkundungsstelle der Sportabzeichen, die im Kreis Kleve abgelegt werden, und unterstützt die Träger des Offenen Ganztags und die Kindergärten bei Kooperationen mit den ortsansässigen Sportvereinen.