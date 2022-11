Diana Valks-van Adrichem lud zur Adventsausstellung bei „Flora Design“ Vorweihnachtliche Stimmung unterm Scheunendach

Brigitte Weiler kommt bereits seit vielen Jahren als Ausstellerin zu Flora Design. Foto: FG

Der Geruch von Heu und Gras und Tieren, die in der Scheune dereinst gefressen haben mögen, lässt sich nur noch leicht erahnen, denn ganz wunderbar legt sich im Herbst der Duft von Adventsgestecken, Zimtstangen und Glühwein darüber, wenn Diana Valks-van Adrichem in Aktion tritt. So geschehen am vergangenen Wochenende, als die Floristin wieder einlud, um ganz viel Schönes und Kunstvolles auf ihrem Hof zu präsentieren.

Vorst 14, so lautete der ultimative Treffpunkt für Freundinnen und auch Freunde floraler Kunst, adventlicher Deko und sonstiger handwerklicher Geschicklichkeiten. Die Adventsausstellung von Flora Design, so der Name des von Diana Valks-van Adrichem gegründeten Hofgeschäfts, zeigte wieder verschiedenste Arten von Schmuck und Bildern, unterschiedliche Kunstwerke aus Holz und Papier, Allerlei aus Stoff, Wolle und Garn sowie vielfältige Geschenkideen und Leckereien vom Hof. Heiße und kalte Getränke rundeten das gemütliche Ambiente unterm Scheunendach ab.

Seit 2010 lädt die Floristin zu einem Gang zwischen Stallungen, über den Hof und in ihre Werkstatt des ehemals bewirtschafteten und sanierten Bauernhofes in den Niersauen ein. Mittlerweile hat sich der einstige Geheimtipp zu einem „Must be“ unter Kunsthandwerkfreundinnen und -freunden herumgesprochen. In diesem Jahr kamen nicht weniger als 16 Ausstellerinnen und Aussteller auf den Hof. Brigitte Wei…