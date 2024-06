Vorverkauf für die Kultursaison startet bald

Am 1. Juli 2024 startet der Vorverkauf für die bevorstehende Kultursaison. Zahlreiche Aufführungen finden wieder im Konzert- und Bühnenhaus sowie in der Öffentlichen Begegnungsstätte statt und laden zum Lachen, Nachdenken und Abschalten ein. „Wir freuen uns auf die neue Spielzeit und den Vorverkaufsstart. Auch in diesem Jahr erwarten die Besucher wieder bekannte Gesichter und Titel“, sagt Hendrik Görtz, Leiter Kultur.

Theater

Sieben Theaterstücke bilden die Spielzeit 2024 / 2025. Den Start macht am 30. September 2024 „Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal“. Am 29. Oktober 2024 wird das schwarz-weiß Stück „Hokus Pokus“ aufgeführt. Das bekannte Stück „Der Name der Rose“ lädt am 27. November 2024 ins Konzert- und Bühnenhaus ein. Mit „Wald“ ist es gelungen, am 27. Januar 2025 die Premiere des Stücks in Kevelaer zu feiern. „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ bringt am 11. März 2025 mit Sicherheit den ein oder anderen zum Lachen. Mit „Fettes Schwein“ zieht am 9. April 2025 ein gesellschaftskritisches Thema auf die Bühne. Den Abschluss der Spielzeit macht am 14. Mai 2025 die Komödie „Zweikampfhasen“.

Puppenspiel 18+

Die gemütliche Atmosphäre „unterm Dach“ im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte macht das „Puppenspiel 18+“ zu einem besonderen Erlebnis. „Don Quichotte – Ein Spiel“ eröffnet die Spielzeit am 27. September 2024. Mit „Hotel zu den zwei Welten“ am 15. November 2024 wird die Frage des Lebens geklärt. Am 21. März 2025 wird „Der kleine Prinz“ aufgeführt. Den Abschluss bildet „Der eingebildete Kranke“ am 16. Mai 2025.

Kultur für Kinder

„Feuerwehrmann Sam“ nimmt alle Begeisterten am 17. November 2024 um 15 Uhr mit auf seine Reise. Am 17. Dezember 2024 erhält „Eine magische Elfenmission“ Einzug ins Konzert- und Bühnenhaus. Um 9 und 11.30 Uhr haben Kindergartengruppen und Schulklassen die Möglichkeit, das Stück zu besuchen. Mit „Wir warten aufs Christkind“ verkürzt sich am 24. Dezember 2024 die Wartezeit auf die Bescherung. Das Stück „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ am 24. Januar 2025 ist ebenfalls für Gruppen und Schulklassen geeignet. Den Abschluss machen „Pettersson und Findus“ am 13. April 2025.

Konzerte und Shows

Musik, Comedy und Musical – das erwartet die Besucher der Reihe „Konzerte & Shows“. Das Open-Air-Kino zum Abschluss der „Atempause“ findet am 16. August 2024 statt. Für das Konzert der „Brassfabrik 4.0“ am 22. Oktober 2024 sind ab dem 1. Juli 2024 Tickets für 8 Euro erhältlich. Der Ticketverkauf für „Mirja Boes“ am 21. November 2024 läuft bereits seit einigen Wochen. Auf Eintrittskarten für „Cabinet – berühmte Film- und Bühnenmomente im Scheinwerferlicht“ am 14. und 15. März 2025 können sich Besucher ab dem 1. Oktober 2024 freuen.