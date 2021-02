Vortrag zum Synodalen Weg

Auf Einladung des Katholischen Bildungsforums / KBW Kleve spricht Prof. Dr. Dorothea Sattler (Theologin, Universität Münster) am Donnerstag, 4. März, online zum Gesprächsprozess des Synodalen Weges.

Papst Franziskus möchte eine „synodale Kirche“. In Deutschland gestalten die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken den Synodalen Weg. Als Mitglied der Synodalversammlung, die das oberste und Beschluss fassende Organ des Gesprächsprozesses ist, kann die Theologieprofessorin aus erster Hand vom Synodalen Weg mit seinen vier Themenschwerpunkten berichten: (1) Macht, Partizipation und Gewaltenteilung, (2) Priesterliche Lebensexistenz, (3) Frauen in Diensten und Ämtern, (4) Leben in gelingenden Beziehungen.

Prof. Dr. Dorothea Sattler beschreibt in ihrem Vortrag die Rahmenbedingungen des Synodalen Weges, gewährt Einblicke in Spannungsbereiche und zeigt Perspektiven für das kirchliche Leben in der Zukunft auf. Sie wird ebenso darstellen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den Gesprächsprozess des Synodalen Weges hat.

Der Vortragsabend beginnt um 19 Uhr und wird online über Zoom durchgeführt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro. Um den Teilnehmenden die Zugangsdaten für den Abend zuzusenden, ist eine Anmeldung per E-Mail unter kbw-kleve@bistum-muenster.de erforderlich. Informationen zu diesem Online-Vortrag und zu weiteren Online-Kursen erhalten Interessierte im Katholischen Bildungsforum / KBW Kleve unter Telefon: 02821/ 721525 oder unter: www.kbw-kleve.de