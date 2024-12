Vortrag im Priesterhaus

Am Donnerstag, 5. Dezember ist Prof. Dr. Hildegard Scherer mit einem Vortrag in der Reihe „Kevelaerer Gespräche“ im Priesterhaus in Kevelaer zu Gast.

Hildegard Scherer hat an der Universität Duisburg-Essen den Lehrstuhl für Neues Testament inne und forscht u. a. zu Figuren-, Gruppen- und Rollenkonstruktionen in neutestamentlichen Texten.

In Kevelaer wird sie die christlichen Frauen der ersten Generation in den Blick nehmen: Evodia, Syntyche, Priska, Junia, Lydia. Paulus und der Autor der Apostelgeschichte bieten knappe, aber wertvolle Informationen zu Frauen an den Anfängen der christusgläubigen Bewegung.

Hildegard Scherer wird den Lebenskontext dieser Frauen und ihre Rolle in den Gemeinden rekonstruieren und zugleich die Brücke in die Gegenwart schlagen: Welche Positionen zur „Frauenfrage in der Männerkirche“ bilden sich in den neutestamentlichen Texten ab?

Der Vortragsabend beginnt am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr im Priesterhaus in Kevelaer.

An den Vortrag schließen sich ein Abendimbiss und die Diskussion mit dem Referenten an. Die Gebühr beträgt 19 Euro; in dieser Gebühr sind die Kosten für den gemeinsamen Abendimbiss bereits enthalten.

Anmeldungen sind ab sofort möglich beim Katholischen Bildungsforum / KBW Kleve auf www.kbw-kleve.de (ebenso unter 02821 721525 oder kbw-kleve@bistum-muenster.de).