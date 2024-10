Vorstand der Kreis Klever SPD wählte Bodo Wißen

Der Vorstand der Kreis Klever SPD hat jetzt auf seiner Sitzung einstimmig Bodo Wißen als Kandidaten für die kommende Bundestagswahl nominiert. Die Aufstellungskonferenz zur Bundestagswahl wird am 21. November in Uedem als Vollversammlung aller Mitglieder der Kreis Klever SPD stattfinden.

Thorsten Rupp, Vorsitzender der SPD des Kreises Kleve, spricht eine klare Empfehlung für Bodo Wißen aus: „Bodo Wißen bringt langjährige Erfahrung auf allen politischen Ebenen mit. Er hat sowohl in Brüssel und Berlin als auch in Düsseldorf gearbeitet und kennt die politischen Prozesse aus erster Hand. Dabei hat er den Kontakt zur Lokalpolitik und zu seiner niederrheinischen Heimat immer gehalten. Seine breite Vernetzung und sein Engagement in der Region machen ihn zu einem starken Kandidaten, der die Interessen des Kreises Kleve auf Bundesebene kompetent vertreten kann.“

Bodo Wißen, Jahrgang 1974, lebt mit seiner aus Kleve stammenden Ehefrau und den beiden Kindern in Haldern bei Rees. Er trat 1997 in die SPD ein, war sachkundiger Bürger, neun Jahre Kreistagsmitglied, von 2005 bis 2010 Mitglied des Landtags NRW sowie verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Bei der letzten Kommunalwahl hat er in Haldern das Direktmandat für den Stadtrat geholt und ist Erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt Rees. Schon zur letzten Bundestagswahl hat Bodo Wißen für die SPD im Kreis Kleve kandidiert. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender der SPD Region Niederrhein, die das Gebiet des Regierungsbezirks Düsseldorf umfasst sowie stellvertretender Vorsitzender der SPD Kreis Kleve.

Derzeit arbeitet Bodo Wißen als Referent im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung für die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Nach Ausbildung und Tätigkeit als Verwaltungsfachangestellter, machte er auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur, studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und schloss dieses als Magister Artium (M.A.) erfolgreich ab.