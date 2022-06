Vorschläge für Marketing-Preis gesucht

Nach zwei Jahren ohne Live-Publikum freut sich Bürgermeister Dr. Dominik Pichler mit dem Team der Wirtschaftsförderung, den Marketing-Preis 2022 nun endlich wieder als Präsenzveranstaltung ausrichten zu können. Die Veranstaltung wird von November auf September vorgezogen, um eine eventuelle Wiederaufnahme der Corona-Beschränkungen möglichst zu umgehen.

Der Marketing-Preis Kevelaer ist bereits seit vielen Jahren Tradition in der Wallfahrtsstadt. Jährlich kommen dazu zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen. Im Rahmen der Veranstaltung werden Unternehmen für ihre besonderen Leistungen und ihr Engagement ausgezeichnet. Die Gäste können sich neben der Preisverleihung auf ein unterhaltsames Bühnenprogramm, Live-Musik, interessante Talkrunden und einen überregional bekannten Referenten freuen.

Kein Risiko eingehen

Anders als in den vergangenen Jahren, geht es in diesem Jahr schon am 9. September 2022 los und nicht erst Ende November. „Wir haben uns in diesem Jahr entschieden, den Marketing-Preis in den Spätsommer zu verlegen, in der Hoffnung, den Abend trotz Corona live und mit Publikum veranstalten zu können,“ erklärt Hans-Josef Bruns, Wirtschaftsförderer der Stadt Kevelaer.

In diesem Jahr stehen die Themen Azubi-Marketing, Mitarbeiterbindung und Fachkräftemangel im Vordergrund. In fast allen Branchen werden immer noch dringend Fachkräfte gesucht, heute noch mehr als vor der Pandemie. Doch wie präsentieren sich Unternehmen attraktiv für junge Menschen? Wie gewähren sie ihnen einen umfassenden Einblick in die Aufgaben des Ausbildungsberufes?

Heutzutage geht es nicht mehr nur um einen Job, Auszubildende suchen oftmals ihre „Berufung“. Aber auch die Work-Life-Balance steht für viele an einer der ersten Stellen. Wie sind unsere lokalen Unternehmen aufgestellt? Wer betreibt aktives Azubi-Marketing? Müssen Unternehmen hier ganz neue Wege einschlagen oder greifen sie auf Altbewährtes zurück? Diesen Fragen möchte die Wirtschaftsförderung beim Marketing-Preis im September in unterschiedlichen Talkrunden im Konzert- und Bühnenhaus genauer nachgehen.

Wer erhält den Marketing-Preis im Jahr 2022?

Die Wirtschaftsförderung bittet nun um Vorschläge: Welches Unternehmen holt junge Menschen genau da ab, wo es ihnen möglicherweise noch an Orientierung fehlt? Gerne können sich Unternehmer*innen auch selbst vorschlagen.

Die Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer freut sich bis zum 8. August 2022 über Vorschläge – per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 / 122-667.