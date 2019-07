Geschafft! Das war sie also, die nächste Hitzewelle – Fortsetzung folgt bestimmt. Das will ich aber mit der Überschrift nicht ausgedrückt haben. Nein, ich freue ich mich auf die erfrischende Aussicht, in einigen (wenigen!) Wochen durch kühle, herbstlich angehauchte Kevelaerer Straßen zu wandern. Einen kleinen Vorgeschmack geben mir doch heute schon die Modegeschäfte, die bereits ihre Herbstware präsentieren, mit de…