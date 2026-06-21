Vorfreude auf den Kevelaerer Krippenmarkt wächst

Die Vorbereitungen für den „Kevelaerer Krippenmarkt“ sind in vollem Gange: Vom 27. November bis zum 20. Dezember 2026 soll sich die Innenstadt erneut in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt verwandeln. Hinter den Kulissen wird derzeit intensiv geplant, damit Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr einen besonderen Advent in der Wallfahrtsstadt erleben können.

Weihnachtsatmosphäre im Herzen der Stadt

Mit seinem besonderen Konzept hat sich der Krippenmarkt in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Kevelaer entwickelt. Auch 2026 dürfen sich Gäste auf bewährte Attraktionen freuen: Eine lebendige Krippe mit traditionellem Krippenspiel bildet das Herzstück des Marktes. Ergänzt wird das Angebot durch ein nostalgisches Karussell, die beliebte Glühweinpyramide sowie festlich illuminierte Fotopoints, die zum Verweilen und Erinnerungen festhalten einladen.

Die Organisatoren arbeiten derzeit an der konkreten Standplanung und vergeben die verfügbaren Plätze. Ziel ist es, erneut eine ausgewogene Mischung aus weihnachtlichen Angeboten, Handwerk und Begegnung zu schaffen.

Chance für Vereine: Kostenfrei präsentieren

Ein besonderes Augenmerk liegt auch in diesem Jahr auf dem Engagement der örtlichen Vereine. Das Kevelaer Marketing ermöglicht ihnen erneut eine kostenfreie Teilnahme am Krippenmarkt. Damit sollen das Ehrenamt gestärkt und gleichzeitig die Vielfalt des lokalen Vereinslebens sichtbar gemacht werden.

Die Vereine haben die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen und selbst hergestellte Produkte – etwa weihnachtliche Dekorationen oder Geschenkartikel – anzubieten. So können zusätzliche Einnahmen für Projekte und Vereinsarbeit generiert werden.

Flexible Teilnahme möglich

Die Teilnahme ist flexibel gestaltet: Vereine können entweder über den gesamten Zeitraum hinweg präsent sein oder einzelne Tage buchen. Damit sollen möglichst viele Initiativen die Gelegenheit erhalten, Teil des Krippenmarktes zu werden.

Interessierte Vereine werden gebeten, sich mit einer kurzen Beschreibung ihres Angebots sowie dem gewünschten Teilnahmezeitraum per E-Mail an marketing@kevelaer.de zu wenden.