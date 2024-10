Vor den Herausforderungen des Klimawandels

Einmal im Jahr kommen die Mitgliedsorganisationen des „Paritätischen Kreis Kleve“ zur Konferenz der Mitglieder zusammen, um sich auszutauschen, miteinander und voneinander zu lernen und sich einem Schwerpunktthema zu widmen. In diesem Jahr stand alles im Zeichen des Klimaschutzes in der sozialen Arbeit. Turnusmäßig standen auch Wahlen des ehrenamtlichen Vorstandes des Paritätischen Kreis Kleve an.

„Der Klimaschutz betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche – auch die sozialen Einrichtungen und Dienste im Kreis Kleve stehen vor besonderen Herausforderungen“, so Christian Darr, Fachreferent für Klimaschutz und Energie beim Paritätischen NRW. Bei der Veranstaltung wurden durch Peter Schönrock, Einrichtungsleitung SOS-Kinderdorf Niederrhein, und Thomas Jenkens, Klimascout beim SCI-Kinderhaus in Moers, konkrete Praxisbeispiele vorgestellt, die zeigen, wie Einrichtungen ihre Angebote anpassen können, um klimafreundlicher zu werden und gleichzeitig die sozialen Bedürfnisse der Menschen vor Ort zu bedienen.

In den Vorträgen und Diskussionen wurden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, die von Energieeinsparmaßnahmen bis hin zu nachhaltigen Projekten reichten. Ziel war es, die Mitgliedsorganisationen zu motivieren, ihre Strukturen und Angebote im Sinne des Klimaschutzes weiterzuentwickeln, ohne den sozialen Auftrag aus den Augen zu verlieren.

Ehrenamtlicher Vorstand

Peter Schönrock (SOS-Kinderdorf Niederrhein) und Dirk Schünemann (BetreuWo e.V.) wurden erneut für den Vorstand bestätigt und führen ihre engagierte Arbeit fort. Katrin Hövelmann (Montessori Kinderhaus Reichswalde e.V.) und Birgit Fischer (Regenbogenkindergarten Haffen) wurden neu in den Vorstand gewählt. Bernd Weßels (Deutsche Parkinsonvereinigung e.V., Regionalverband Geldern), Jutta Dreher (Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen) und Bernard Majkowski (Papillon e.V.) bleiben weiterhin im Kreisgruppenvorstand vertreten. Gemeinsam bilden sie den ehrenamtlichen Vorstand des Paritätischen Kreis Kleve, repräsentieren den Paritätischen vor Ort und begleiten die hauptamtliche Geschäftsführung. Gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen wird der Paritätische Kreis Kleve mit dem ehrenamtlichen Vorstand die vielfältigen sozialen Herausforderungen angehen.

Neben dem Schwerpunktthema und den Wahlen bot die Konferenz erneut eine wertvolle Gelegenheit zur Vernetzung der Mitgliedsorganisationen. Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen der sozialen Arbeit konnten sich austauschen, voneinander lernen und gemeinsame Initiativen für die Zukunft planen.

Der Paritätische Kreis Kleve bedankt sich bei allen Teilnehmenden sowie den neu gewählten Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit im kommenden Jahr.

76 Organisationen

Im Paritätischen Wohlfahrtsverband im Kreis Kleve leisten 76 gemeinnützige Organisationen sowie Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements mit 106 Diensten und Einrichtungen Hilfe in allen Feldern sozialer Arbeit. Aktuelle Informationen zum Paritätischen im Kreis Kleve im Internet unter www.kleve.paritaet-nrw.org.