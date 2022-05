Ehemalige der „Kevelaerer Marktschule” veranstalteten ein Klassentreffen Vor 68 Jahren wurde eingeschult

Die „Knaben Jahrgang 47/48“ von der ehemaligen Kevelaerer Marktschule trafen sich zum Klönen. Foto: Axel Hundertmarck

Diese „Knaben Jahrgang 47/48“ von der ehemaligen Kevelaerer Marktschule trafen sich mal wieder, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen – dieses Mal in der Gaststätte „Zur Brücke“ an der Bahnstraße 44. Zwar hatte man sich beim letzten Treffen in 2018 vorgenommen, nach drei Jahren erneut zusammenzukommen, aber das sattsam bekannte Virus hatte eine Verschiebung um ein Jahr erzwungen.

Dem unermüdlichen Organisator Dieter Theissen sprachen die Ehemaligen ihren herzlichen Dank aus. Nichtsdestoweniger kamen sie am vergangenen Samstag unbeschwert, weil frisch und viermal geimpft, gepitscht, geboostert, in den hübschen Garten des Traditionshauses an der Dondert; sogar der Weg aus München mit 7,5 Stunden Fahrtzeit war für Willibald Zapsky nicht zu weit.

„In diesem Garten habe ich früher gespielt, geschaukelt und eine Sirz getrunken“, meinte einer der Herren mit leicht versonnenem Blick und dachte an frühere Zeiten zurück. Dazu passte auch, dass die Anwesenden in einer stillen Minute der inzwischen 17 verstorbenen Klassenkameraden gedachten, einschließlich des beliebten Klassenlehrers Hans Rodewald.

Ein Regenschauer „bat“ schließlich darum, den weiteren Tatort nach innen zu verlegen, und als das schmackhafte Essen à la carte aus der Küche des Hauses serviert wurde, trat kurzfristig eine er…