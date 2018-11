Wir waren die 10. Abiturientia am Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer und sagen mit Stolz, wir waren „was Besonderes“. Denn erstens zählten wir uns zu diesem berühmt-berüchtigten Jahrgang, diesen „verruchten“ 68ern.

Und zweitens wurden wir diesem Attribut gerecht durch unseren Abitur-Spruch, der eigentlich und per Tradition möglichst brav, sprich, der humanistisch geprägten Lehranstalt adäquat gefärbt sein sollte. So war es zumindest die Jahre davor. Wohlan, wir 23 Jugendlichen wählten diese…

