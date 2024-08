Von Wilhelm Lehmbruck bis Piet Mondrian

Die Kunstsammlung der Eheleute Dr. Georg und Eva Ratermann aus Mülheim an der Ruhr entstand über Jahrzehnte aus einem intuitiven Verständnis heraus, das nicht unbedingt auf den materiellen Wert der Objekte ausgerichtet war, sondern auf deren persönliche Bedeutung und Gefallen. So stehen im Niederrheinischen Museum Kevelaer, das einen Teil der vom Förderverein geerbten Sammlung in einem neu eingerichteten Kabinett zeigt, namenlose, grazile Skulpturen neben hochrenommierten Werken der Klassischen Moderne.

Dank der Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und des Vereins für Museumsförderung Kevelaer e.V. können zudem selbst großformatige Gemälde nach und nach restauriert werden und sich den Besucherinnen und Besuchern im wortwörtlichen neuen Glanz präsentieren.

Wer sich für die Geschichte der Sammlung und ihrer einzelnen Werke interessiert, sei herzlich eingeladen zur nächsten kunsthistorischen Führung durch diese Sammlung am Donnerstag, 29. August 2024, um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Lediglich ein Eintrittspreis von 5 Euro pro Person ist zu entrichten.