Von unvergessenen Persönlichkeiten und Orten

In der Wallfahrtsstadt gibt es einige Plätze, die für viele Kevelaerer, aber auch Pilger eine besondere Bedeutung haben. Die Namen der Plätze beziehen sich oft auf Orte oder Persönlichkeiten. Aber welche Geschichten stecken dahinter und wie kamen die Namen im Laufe der Jahre zustande?

„Antworten auf diese und viele weitere Fragen hat natürlich unser Gästeführungs-Team“, erklärt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Neue Stadtführung

Passend zu den kürzlich aufgestellten Infostelen mit stadtbekannten Persönlichkeiten soll auch die neue Stadtführung „Kevelaerer Plätze und ihre Namen“ auf unvergessene Persönlichkeiten und Orte mit enger Verbindung zur Wallfahrtsstadt aufmerksam machen. Am Weltgästeführertag wurde die Themenführung bereits zum ersten Mal vorgestellt und sorgte bei den über 70 Teilnehmern für Begeisterung. Deshalb lädt das Team vom Kevelaer Marketing am 25. Mai 2024 erneut zu diesem besonderen Rundgang ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Priesterhaus.

Jetzt Tickets sichern

Tickets für die Gästeführung „Kevelaerer Plätze und ihre Namen“ sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.