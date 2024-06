Von Stadt zu Stadt im Kreis

Am Montag, 17. Juni 2024, hat das diesjährige „STADTRADELN“ im Kreis Kleve begonnen. Unter dem Motto „Natur erfahren – CO₂ sparen“ gilt es nun bis zum 7. Juli möglichst viele alltägliche Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen (das KB berichtete). Rund 3.400 Teilnehmende aus dem Kreis Kleve treten nach Angaben der Pressestelle des Kreises schon für die Aktion in die Pedale. In den ersten drei Tagen seien dabei bereits knapp 100.000 Rad-Kilometer zusammengekommen. Auch die Bürgermeisterin, die Bürgermeister, der Landrat und die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve sind als Botschafter für die Aktion im Einsatz und beteiligen sich mit einer Staffelfahrt. Mit der Übergabe der „Staffeltasche“ durch Landrat Christoph Gerwers fiel in der vergangenen Woche offiziell der Startschuss für die Tour. Die Idee dahinter: Ab der „Start-Kommune“ Wachtendonk radeln die Bürgermeisterin und die Bürgermeister im Aktionszeitraum von der eigenen Stadt oder Gemeinde in die nächstgelegene. Im Gepäck haben sie jeweils ein regionaltypisches Präsent, welches an die Nachbarkommune übergeben und dort an einen „STADTRADLER“ verschenkt oder verlost wird. Die Staffelfahrt endet bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve.

Eine Anmeldung zum „STADTRADELN 2024“ ist weiterhin möglich. Interessierte können sich auf der Homepage www.stadtradeln.de/kreis-kleve für ihre jeweilige Heimat-Kommune oder den Kreis Kleve registrieren.