Von Schubladendenken und Freundschaft

Zwar liegt der Start der Theaterspielzeit 2022/2023 bereits einige Monate zurück, so fühlt es sich dennoch nicht so an, als würde in diesem Monat schon das letzte Stück der Saison auf die Bühne im Konzert- und Bühnenhaus gebracht werden. Den Abschluss der Reihe macht das Stück „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ am 27. April 2023.

Um 20 Uhr wollen die Bühnengrößen Doris Kunstmann, Ron Williams und Benjamin Kernen das Publikum in einem bewegenden und unterhaltsamen Stück verzaubern und zugleich zum Schmunzeln und Nachdenken anregen. „,Miss Daisy und ihr Chauffeur‘ ist ein schöner Abschluss der diesjährigen Spielzeit. Die Aufführung nimmt die Besucher mit ins Jahr 1948 und hat neben Witz und Charme auch Tiefgang“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing.

Gesellschaftsstück mit Tiefgang

Die Besucherinnen und Besucher werden mitgenommen nach Atlanta, Georgia, 1948: Miss Daisy ist eine 72-jährige pensionierte Schullehrerin. Nachdem sie eines Tages mit ihrem Auto einen Unfall verursacht hat, kauft Sohn Boolie ihr einen neuen Wagen und engagiert vorsichtshalber den Schwarzen Hoke Coleburn als Chauffeur. Hoke, mit seinen 60 Jahren selbst nicht mehr der Jüngste, ist ein ruhiger, lebenskluger Mann und somit der ideale Gegenpart zur egozentrischen Miss Daisy, die sich hartnäckig weigert, seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Mit Ausdauer und unbeeindruckt von mancher unfreundlichen Bemerkung der alten Dame, schafft es Hoke schließlich, dass Miss Daisy in den Wagen einsteigt, und allmählich entsteht während der gemeinsamen Ausfahrten zwischen dem ungleichen Paar eine respektvolle Sympathie. Was zunächst den Charme einer widerspenstigen Zähmung hat, entwickelt sich zu einem Gesellschaftsstück mit Tiefgang und subtilen Ober- und Untertönen, ohne das Spiel von Nähe und Ferne zwischen den beiden Hauptpersonen ganz aufzulösen.

Genügend Zündstoff für dauerhafte Spannung liefert schon der reale historische Rahmen, dem das Protagonisten-Duo entstammt, Sphären, die unterschiedlicher kaum sein könnten: die wohlhabende, gebildete jüdische Südstaaten-Lady und der schwarze Angestellte aus der Unterschicht in einer Epoche, in der die Rassentrennung in den USA noch fast selbstverständlich den Alltag der Menschen bestimmte.

Eintrittskarten für das Stück „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ am 27. April 2023, 20 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus, sind in der Tourist Information im Rathaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, sowie online unter www.kevelaer-marketing.de oder www.eventim.de erhältlich.