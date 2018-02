Die Teilnehmer und Zuschauer an der Zugstrecke des Kinderkarnevalszug Winnekendonk waren wetterfest und ließen sich von den kurzzeitigen Schauern nicht die gute Laune verderben. Rund 1.500 Zuschauern besuchten den Umzug in Winnekendonk, der aus polizeilicher Sicht störungsfrei verlief. Was auffiel, waren die durchgehend, mit viel Liebe zum Detail hergestellten Kostüme der Akteure im Zug. Mit Peter Pan und Tinkerbell a…



Die Teilnehmer und Zuschauer an der Zugstrecke des Kinderkarnevalszug Winnekendonk waren wetterfest und ließen sich von den kurzzeitigen Schauern nicht die gute Laune verderben. Rund 1.500 Zuschauern besuchten den Umzug in Winnekendonk, der aus polizeilicher Sicht störungsfrei verlief.

Was auffiel, waren die durchgehend, mit viel Liebe zum Detail hergestellten Kostüme der Akteure im Zug. Mit Peter Pan und Tinkerbell an der Hand flogen die KLJB Winnekendonk und Achterhoek ins Nimmerland. Kleine und große Schmetterlinge vom Löschzug Winnekendon…

