Von Prinzenhof bis Bahn: Verkehrsschlagader teils gesperrt

Das Verkehrszeichen 357 – zwei schlichte Streifen, ein weißer und ein kurzer roter, auf blauem, rechteckigem Grund. Es macht aufmerksam auf eine Sackgasse und wird dem Autofahrer im Kevelaerer Norden in den kommenden Monaten häufiger begegnen. Denn aufgrund von Kanalbauarbeiten in einer der Verkehrs-„Hauptschlagadern“ der Stadt werden einige Straßen, die aus dem Norden Richtung Innenstadt verlaufen, an der Baustellen-Absperrung enden. Zwischen Prinzenhof und Bahnübergang geht‘s nur noch in Richtung B 9. Wer von der Bundesstraße Richtung Twisteden oder Wemb will, der muss durch die Innenstadt kurven – oder gleich ganz außenrum über die südliche Umgehung fahren. Denn im Norden wird er – auch wegen der gleichzeitigen Erneuerung der Windmühlenstraße (siehe Bericht unten) – immer wieder auf die Sackgassen-Schilder stoßen.

Ab dem kommenden Montag werden vom Bahnübergang Lindenstraße bis in den Kreuzungsbereich Wember Straße / Kroatenstraße neue Druckrohrleitungen eingebaut. Neben der Einbahnstraßenregelung müsse…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.