Von Pontius zu Pilatus

Das Team Kevelaer Marketing bietet einen geführten Rundgang über den großen Kreuzweg an. Schon die Eingangstore zum großen Kreuzweg am St. Klara Platz sind einladend schön. Mitten in der Stadt gelegen ist die parkähnliche Grünanlage ein ganz besonderer Ort. „Besonders im Herbst erstrahlt die schattenspendende Baumallee in den schönsten Farben und lädt dazu ein, die frische Luft und die Ruhe zu genießen“, berichtet Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Am 1. Oktober 2023 findet die Führung über den großen Kreuzweg statt. Mitten in der Stadt, aber doch abgeschirmt von der Außenwelt, erwartet die Teilnehmer ein ganz besonderer Spaziergang. Vom Klarissenkloster geht es entlang der 15 Kreuzwegstationen bis zum Marienpark. Dabei erfahren die Teilnehmenden allerhand Interessantes zu den Skulpturen, Denkmälern und Kreuzwegstationen. Der geführte Rundweg über den 1,2 km langen Weg dauert ca. eine Stunde. Treffpunkt ist um 14 Uhr am St. Klara Platz.

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz oder im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort anmelden.