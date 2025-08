Von der Sporthalle zum Altar

Carolin Thyssens und Robin Broeckmanns Liebesgeschichte begann ganz unromantisch in einer Sporthalle. Robin, passionierter Volleyballspieler, war gerade von Weeze nach Kevelaer gewechselt und in der Mannschaft von Heike Thyssen gelandet. Dass seine Trainerin auch mal seine Schwiegermutter werden würde, ahnte er da wohl noch nicht. Bei einem Spiel der Mannschaft war Carolin zur Unterstützung gekommen und sie und Robin sahen sich zum ersten Mal. Durch Carolins Nähe zum Volleyball trafen die beiden sich immer wieder und verliebten sich schließlich ineinander.

Zur Verlobung kam es dann auf einer Fahrradtour in der Eifel. Die beiden lieben es, gemeinsam in der Natur zu sein und Fahrrad zu fahren und zu campen. An diesem Tag aber lief es so gar nicht. Es regnete in einer Tour durch und bei Robin war die Laune im Keller. Doch dann der Lichtblick: Als die beiden am Platz ankamen, zeigte sich doch noch die Sonne.Im Vorfeld hatten die beiden sich gegenseitig Briefe geschrieben, die sie eigentlich erst nach einem Jahr lesen sollten, doch Carolin hatte darauf bestanden, die Briefe verfrüht bereits im gemeinsamen Urlaub zu öffnen. Robin hatte sich nichts dabei gedacht und war umso überraschter, als Carolin ihren Brief vorlas und ihn damit fragte, ob er sie heiraten will.

„Ich wusste für mich, dass ich bereit bin, und ich dachte mir, wenn ich will, kann ich ihn ja fragen, und wenn er ja sagt, sagt er ja“, erklärt Carolin ihre Entscheidung, den Antrag in die Hand zu nehmen.

Und Robin sagte „Ja“. Nun gaben die beiden sich am 25. Juli 2025 das Ja-Wort. Gefeiert wurde mit 65 Gästen im Garten von Robins Eltern.

Die Lehrerin und der Berufsfeuerwehrmann freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft und wollen sich in Kevelaer ein Zuhause aufbauen. Auf die Frage, was die beiden am jeweils anderen am meisten mögen, antworten sie ganz unterschiedlich. „Er bringt mich immer zum Lachen, egal in welcher Situation“, erzählt Carolin. Für Robin ist es am schönsten, dass Carolin immer ein offenes Ohr für ihn hat. Er weiß: „Ich kann immer zu Caro gehen.“