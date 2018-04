Wer kennt sie nicht, die Gefährten auf vier Tatzen, die Schmusetiger auf dem Sofa, die Streuner der Nacht ? Katzen sind aus dem Alltagsleben des Menschen nicht mehr wegzudenken. Die „Beziehung zwischen Katze und Mensch“, so formulierte es Museumsdirektor Burkhard Schwering, dokumentiert jetzt die aktuelle Sonderausstellung im Niederrheinischen Museum mit dem Titel „Alles für die Katz“. Bis zum 1. Juli ist dort „die erstaunliche Vielfalt der Katzen auf fast allen Kontinenten“ zu finden, erläuterte der Landrat des Kreises Kleve, Wolfgang Spreen, in seiner Rede zur Eröffnung der Sonderausstellung, die von den „Streichmäusen“ der „Jungen Streicher Kevelaer“ musikalisch begleitet wurde.



Neben den Landschaften, in denen die Tiere vom Luchs bis zum Löwen wie lebensecht wirken, „werden auch Präparate zur Biologie und zur Evolution präsentiert“, so der Landrat.

„Darüber hinaus wird die Rolle der Katz…

