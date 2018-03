Spannung herrschte bei den Kindern und ihren Eltern, die sich in dem großen Saal des Wissener Schlosses versammelt hatten, um gemeinsam eine Familienstunde zu erleben. Selbst Olaf Wiesten wusste noch nicht so genau, was auf ihn zukommen würde. „Das entscheidet sich nach der Situation, was die Kinder wollen und wie sich das insgesamt entwickelt“, erklärt der 58-Jährige. Der gebürtige Bottrope…



Spannung herrschte bei den Kindern und ihren Eltern, die sich in dem großen Saal des Wissener Schlosses versammelt hatten, um gemeinsam eine Familienstunde zu erleben. Selbst Olaf Wiesten wusste noch nicht so genau, was auf ihn zukommen würde.

„Das entscheidet sich nach der Situation, was die Kinder wollen und wie sich das insgesamt entwickelt“, erklärt der 58-Jährige. Der gebürtige Bottroper gab bereits als Jugendlicher im Rahmen klassischer Jugensarbeit Kinderlieder weiter. Seit mittlerweile 30 Jahren ist der Dozent für Erzieherinnenausbildung an der Gladbecker Johannes-Kessels-Akademie als Liederspieler und Geschichtenerzähler in Kindergärten, Schulen, Büchereien, Krankenhäusern, Kleinkunstbühnen und bei Kinderfesten unterwegs.

Warum das nach so langer Zei…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.