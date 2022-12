Die Koxheidestraße führt von der Südstraße bis zur Walbecker Straße (Teil I) Von der OW1 bis zu Beethoven

Der „alte“ Teil der Koxheidestraße mit der Unterführung (hinten rechts). Foto: WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Koxheidestraße (Teil I)

Nun habe ich also tatsächlich ein „Heimspiel“. Von der Südstraße bis an die Walbecker Straße zieht sich „unsere“ Koxheidestraße, wenn auch einmal brutal unterbrochen durch so eine Umgehung mit der seltsamen Abkürzung OW1, die in 2002 dem Verkehr übergeben wurde.

Und so eine Unterbrechung musste ausgerechnet „unserer“ Straße passieren, deren Namen es nur ein einziges Mal in ganz Deutschland gibt! Wenigstens das konnte ich herausfinden, nicht aber die Herkunft des Namens Kox…

Der Namensteil …heide besagt schon, dass hier bis in die 1950er-Jahre mehr Heide und auch echtes Moor die Herrschaft hatten. Ende der 50er begann die zögerliche Bebauung, sodass die Koxheidestraße nach und nach nicht mehr zu den „Outskirts“ zu zählen war. Die heute längst abgeschlossene Bebauung mit altem „Musikerviertel“ (z.B. Beethovenring) und neuem (z.B. Lortzingstraße) zieht dieses Gebiet fast komplett in den Stadtkern hinein.