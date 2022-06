Marlene und Gerd Hornbergs gaben sich vor 50 Jahren das Jawort Von der Landjugend in die Ehe

Marlene und Gerd Hornbergs gaben sich vor 50 Jahren das Jawort. Foto: privat

Mit einem wohl eher ungewöhnlichen Gefährt fuhren am vergangenen Wochenende Marlene und Gerd Hornbergs zum Festgottesdienst ihrer Goldhochzeit. Ein festlich geschmückter Traktor kutschierte das Goldpaar zur St. Quirinus-Kirche in Twisteden, in der sie sich vor 50 Jahren das Jawort gaben.

Schon die Fahrt mit dem Traktor war ein besonderer Moment für das Goldpaar, wie auch für alle anwesenden Gäste. Nach dem feierlichen Gottesdienst wurde das jugendlich wirkende Jubelpaar von den Twistedener Landfrauen und den Jagdfreunden mit ihren Hunden herzlichst begrüßt. Zur Feier ging es anschließend, natürlich mit standesgemäßen Traktoren, zum Hof des Paares. Diesem hatte die Nachbarschaft vom Auwelt schon Tage zuvor einen festlichen Schmuck verliehen. „Und das perfekte Traumwetter am vergangenen Samstag war ein zusätzliches Geschenk“, freut sich die Goldbraut noch im Nachhinein.

In Amsterdam sprang der Funke über

Das in Twisteden geborene und aufgewachsene Paar kannte sich eigentlich schon seit der Schulzeit. „Wie das auf einem Dorf so ist“, schmunzelt die Goldbraut. Während einer Ausflugsfahrt der Landjugend Winnekendonk/ Achterhoek, der Marle…