Anna-Katharina Rogmann und Mark Bröhr gaben sich am 18. September das Jawort Von der Dating-App vor den Altar

Anna-Katharina Rogmann und Mark Bröhr heirateten am 18. September in Kevelaer. Foto: privat

Wenn Anna-Katharina Bröhr von den vergangenen Jahren mit ihrem nun frisch getrauten Ehemann Mark Bröhr erzählt, wird schnell klar, dass es bei dem jungen Paar von Beginn an wohl einfach gepasst hat. Gerade einmal drei Jahre vergingen vom Kennenlernen bis zur Hochzeit. Und auf die ersten Dates folgte gleich der Einzug ins gemeinsame Heim. Das Kennenlernen spielte sich bei der Kevelaererin und dem Walbecker primär auf der Baustelle, in Möbelmärkten und Co. ab.

Im Februar 2018 hatte sich Anna-Katharina Rogmann gerade den Traum eines Eigenheims erfüllt, befand sich inmitten umfangreicher Sanierungsmaßnahmen. Dass sich die damals 24-Jährige zwischen Job, Haushalt und Umbau dann auch noch die Zeit nahm, um per Dating-App nach ihrem Traummann zu ‚suchen‘, sollte sich tatsächlich bezahlt machen. Dort lernte sie Anfang September 2018 ihren Mark kennen. Nach dem ersten Treffen ging dann alles ganz schnell. „Wir haben uns von dem Tag an jeden Tag gesehen“, erinnert sich die Braut.

Neben ruhiger Zweisamkeit gab’s für die beiden in der Kennenlernphase vor allem jede Menge Baustellen-Romantik. Kurzerhand richtete die Hausbesitzerin ihr Heim dann eben nicht allein, sondern gemeinsam mit dem Mann ein, den sie gerade kennengelernt hatte. Der übrigens startete gleich mal mit einer charmanten ‚Lüge‘ ins Kennenlernen. Auf die Frage, was er handwerklich denn so auf dem Kasten habe, sei seine Antwort „Ja, gar nicht…