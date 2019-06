In gut zwei Monaten werden beim dritten Kevelaerer Stadtfest wieder Geselligkeit, Sommer-Feeling, Musik und gute Speisen die Stimmung auf dem Peter-Plümpe-Platz dominieren. Die Aktiven des Vereins „Inside Kevelaer e.v.“ sind zurzeit mit Feuereifer dabei, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es am 3. August 2019 erneut eine so stimmungsvolle Feier werden kann wie die beiden Jahre zuvor. „Wir liegen im Zeitplan“, versicherte der Vorsitzende Michael Hülsen.