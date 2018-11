Geschäftiges Treiben wie sonst nur selten herrschte am Vormittag des vergangenen Samstages in der hiesigen Sparkassenfiliale. Zur mittlerweile 29. Auflage des „Berufs-Info-Treff“ (BIT)hatten sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus den neunten und zehnten Klassen der Kevelaerer Schulen aufgemacht, um sich bei den 34 beteiligten Ausstellern Informationen aus „erster Hand“ zu holen. Gereon Heinen als verantwortlicher Mitarbeiter seitens der Sparkasse freute sich über die starke Resonanz bei Unternehmen und zukünftigen Auszubildenden. Viele Kevelaerer Firmen sind seit Jahren mit von der Partie, wie auch Polizei und Bundeswehr, aber es gab auch eine Premiere, so hatte „Edeka-Brüggemeier“ in diesem Jahr erstmalig einen Stand aufgebaut.

Aber es schwebte auch ein wenig Wehmut über den Köpfen, ist es doch der letzte BIT, bei dem die Gemeinschaftshauptschule Kevelaer federführend mit von der Partie war. Resignation ist für Schulleiterin Renate Timmermann allerdings ein Fremdwort: „Wir wollen keinesfalls das Gefühl vermitteln mit dem bevorstehenden Ende der Hauptschule in Kevelaer in unseren Anstrengungen nachzulassen. Wir sind kein Auslaufmodell!“ Befragt nach den Entwicklungen in beinahe 30 Jahre…

