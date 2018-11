Der Schuldezernent Kevelaers, Marc Buchholz, verwies in Sachen „Schülerbeförderung“ in der jüngsten Schulausschusssitzung auf die Tatsache, dass die Stadt für die Beförderung der Grundschüler aus Winnekendonk und Kervenheim Mehraufwendungen betreibe. Man könne bei der Anzahl nicht mehr auf den Bürgerbus verweisen. Weitere Themen waren die Rückkehr zu „G9“ und die Schulsozialarbeit.

Der Schuldezernent Kevelaers, Marc Buchholz, verwies in Sachen „Schülerbeförderung“ in der jüngsten Schulausschusssitzung auf die Tatsache, dass die Stadt für die Beförderung der Grundschüler aus Winnekendonk und Kervenheim Mehraufwendungen betreibe. Man könne bei der Anzahl nicht mehr auf den Bürgerbus verweisen.

Von Winnekendonk



Die Beförderung der Schüler aus Winnekendonk, die in Kervenheim unterrichtet würden, erfolge weiter mit dem Linienbus. Das Modell in umgekehrter Richtung mit Mietwagen oder Taxi funktioniere reibungslos. Die Schulleitung habe klar signalisiert, dass das Thema geklärt sei.

An dem Gesamtschulstandort Kevelaer/Weeze habe es zu Beginn des Schuljahres „erhebliche Probleme“ gegeben, weil die NIAG ohne die dafür notwendigen Fahre…

