Vom Uhrmacher zum Qualitätsoptiker

Traditionshaus in vierter Generation feiert Firmenjubiläum mit großem Brillengewinnspiel: Das Traditionsunternehmen Hammans feiert in diesem Jahr sein 145-jähriges Bestehen – Anlass für ein großes Jubiläumsgewinnspiel in den Geschäften in Kevelaer und Straelen. Die Frage lautete, in welchem Jahr Hammans gegründet wurde; die richtige Antwort: 1880.

An beiden Standorten wurden Brillengutscheine im Gesamtwert von 6.000 Euro verlost. Straelen und Kevelaer gaben jeweils einen Gutschein über 1.000 Euro, zwei über 500 Euro und vier über 250 Euro an glückliche Gewinnerinnen und Gewinner aus.

In Kevelaer fand jetzt die gemeinsame Übergabe der Gutscheine statt, bei der vier der

Gewinner persönlich vor Ort waren. Auf dem Foto sind von links zu sehen: Eelkje Algra (1.000 Euro), Werner Bossmann (500 Euro), Andreas Verhaegh (250 Euro) und Petra Lorenz (250 Euro); nicht anwesend waren Thilo Bühne, Marlies Grubert und Nina Muellemann.

Die Firmengeschichte beginnt 1880 mit Ferdinand und Karoline Hammans, die an der

Kevelaerer Hauptstraße zunächst ein Fachgeschäft für Uhren und Schmuck gründeten.

Schon damals war das Haus Teil des aufstrebenden Geschäftslebens in der Kevelaerer

Innenstadt und entwickelte sich rasch zu einer festen Adresse für Handwerk und

persönliche Beratung.

Zwischen 1925 und 1959 führten die Geschwister Karl und Maria Hammans das

Geschäft weiter und ergänzten es um die Augenoptik als zweites Standbein. In den

folgenden Jahrzehnten prägten Alfons und Ulla Simon geb. Hammans sowie seit 1995

Esther und Bernward Simon die Entwicklung des Hauses und machten die Augenoptik zunehmend zum Schwerpunkt.

Seit 2011 ist Hammans mit einer eigenen Augenoptik-Filiale auch in Straelen am Markt präsent, wodurch die Tradition aus Kevelaer in der Region weitergetragen wird. Seit 2023 konzentriert sich das Unternehmen in Kevelaer vollständig auf die Augenoptik, das Ladenlokal wurde modernisiert und auf die Beratung rund um Brillen, Sehtests und Kontaktlinsen ausgerichtet.

Heute wird Hammans in vierter Generation als Familienunternehmen geführt und

verbindet klassisches Handwerk mit moderner Technik und individueller Beratung. Viele Kundinnen und Kunden begleiten das Haus seit Jahrzehnten, wodurch das Geschäft für viele Menschen in Kevelaer und Straelen ein Stück vertraute Heimat geblieben ist.