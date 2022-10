Vom Solegarten bis zum Friedhof

Das Kevelaer Marketing hat sich für den Herbst 2022 mal wieder ein abwechslungsreiches Führungsangebot einfallen lassen und freut sich auf den Startschuss am 8. Oktober. Tickets für die Führungen sind in der Tourist Information oder online erhältlich.

Atemwege stärken

Eine Wohltat für die Atemwege ist jedes Mal aufs Neue der Besuch des Solegartens St. Jakob mit dem Gradierwerk. Dort erklärt eine Atemtherapeutin die richtige Atemtechnik anhand von Übungen am 8. Oktober um 10 Uhr. Treffpunkt ist das Informationsgebäude am Solegarten.

Geschichten aus Kevelaer

Interessierte erfahren in in einer Geschichtsführung Besonderheiten aus und über Kevelaer: Wie kamen Kevelaerer Restaurants zu ihren Namen? In welchem Bett schlief Kardinal von Galen? Woher kommt der typische Pilgerschnaps? Dies und vieles mehr erfahren Teilnehmende bei einem Rundgang durch die Stadt am 15. Oktober um 14 Uhr. Die Führung startet an der Tourist Information.

Wanderführung

Der Herbst hat sich seit jeher einen Namen als „schönste Jahreszeit zum Wandern“ gemacht. Eine geführte Wandertour am 22. Oktober startet um 9.30 Uhr am Solegarten St. Jakob und führt über die Bauernschaft Keylaer bis nach Schloss Wissen in Weeze. Weiter geht es durch das Waldgebiet Vorselaer. Über den Nierswanderweg inmitten der typisch niederrheinischen Landschaft geht es zurück nach Kevelaer.

Jubiläumsführung

Ende Oktober wird ein Jubiläum gefeiert: Vor genau 25 Jahren wurde eines der Werke vom Künstler Bert Gerresheim, das Portal der Versöhnung, eingeweiht. Der Düsseldorfer schuf zahlreiche Skulpturen und Kunstwerke auf seine ganz eigene Art und prägte so das Stadtbild Kevelaers am Kreuzweg, der Marienstele oder der „Apokalypse“ (das KB berichtete). Auch die drei Portale der Marienbasilika und seine Werke in der St. Antonius-Kirche werden bis heute von vielen Einheimischen und Auswärtigen bewundert. Bei der Jubiläumsführung am 26. Oktober um 16 Uhr wird gezeigt, wie Bert Gerresheim auf einzigartige Weise die kirchliche und politische Geschichte Kevelaers und der Welt verarbeitet.

Friedhofsführung

Am 5. November um 14.30 Uhr findet ein herbstlicher Spazier- gang über den alten Kevelaerer Friedhof statt. Stattliche Grabmale, vermooste Kreuze, Putten und Stelen erzählen allesamt Geschichten von denen, die dort für immer schweigen.

Tickets

Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Die Führungen am 8., 22. und 26. Oktober sind kostenfrei. Wer weitere Infos wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, unter www.kevelaer-tourismus.de oder unter Tel. 02832 / 122-991.