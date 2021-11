Nach 16 Jahren hat Kevelaer mit Frank I. wieder einen Karnevalsprinzen Vom schweren Bike zur großen Bühne

Frank I. auf dem Höhepunkt der Prinzenproklamation im Bühnenhaus. Foto: Thomas Rauers

„Es war ein toller Abend!“, waren sich alle einig, als in den frühen Morgenstunden nach einem mitreißenden Programm zwar der Vorhang fiel, aber noch lange nicht alle Gäste nach Hause gehen wollten. Bereits in den frühen Abendstunden hatten sie am durch Fackeln beleuchteten Eingang des Konzert- und Bühnenhauses die Kontrollen geduldig abgewartet und wurden bereits im Foyer von den Gardefrauen mit einem kräftigen „Helau“ begrüßt. Die Freude, dass die Veranstaltung stattfinden durfte, war bei allen deutlich zu spüren.

Mit viel Herzblut hatte die rund 30 Frauen starke Truppe monatelang geschneidert, genäht und gebastelt. Die Girlanden in den Farben Blau-Gold oder Rot-Weiß sowie die passende Tischdekoration in Form von Narrenkappen waren selbstgemacht, wobei selbst das kleinste Detail, wie das Glöckchen, nicht fehlte.

„Danke, dass ihr alle da seid“, begrüßte Elke Tebartz, Präsidentin des VFR Blau-Gold, das Publikum. Als Moderator stand Willi Holtappels ihr zur Seite und betonte noch mal, wie froh und dankbar der Verein sei, dass die Prinzenproklamation in diesem Rahmen ermöglicht werden konnte. Die Ungewissheit hatte den VFR die letzen Monate begleitet, doch an diesem Abend war davon bei allen Aktiven nichts mehr zu spüren.

De Prinz kütt

Den Auftakt machte die Teenietanzgarde des Vereins. Sicher und gekonnt tanzte sie durch die Reihen. „Wir sind stolz auf unsere Mädels“, so Holtappels. Unter der…