Ewald und Marlene Hemmers sind seit 50 Jahren ein tolles Gespann Vom Schuppen zum Wohnmobil

Küssen haben Marlene und Ewald Hemmers bis heute nicht verlernt. Foto: privat

Viele Geschichten beginnen mit ‚Es war einmal‘. In diesem Fall war es der berühmt-berüchtigte Schuppen in Uedem, wo sich die Wege von Ewald und Marlene in längst vergangenen Tagen, genauer gesagt 1972, kreuzten.

Verborgen vor den Blicken und dem Zugriff der Eltern teilte man dort im rauchig-schummrigen Licht und beim Sound von Schlagzeug und Elekrogitarre nicht nur Whisky-Cola und Zigaretten, sondern probierte hier und da auch den ersten Kuss. Und wagte den ersten tiefen Blick in die Augen – das ging tiefer ins Herz und war im Gegensatz zu den heutzutage in den sozialen Medien angepriesenen Partnerbörsen und Speeddateagenturen oft genug weitaus verbindlicher und nachhaltiger.

So auch bei Ewald und Marlene, aus der am 30. Mai 1975 vor dem Traualtar in Weeze Frau Hemmers wurde, und die nicht nur mit ihrem immer noch Herzensmann seit nunmehr 50 Jahren durch gute und schlechte Zeiten reist, sondern die gemeinsam mit ihm am diesjährigen Hochzeitstag um 16 Uhr in Winnekendonk das Eheversprechen erneuern wird.

Von der Bruchbude zum schmucken Haus

Am Kropp in Kevelaer hatten sie in den ersten Ehejahren mit eigenen Händen eine für erschwingliches Geld erworbene Bruchbude derart von Grund auf kernsaniert und aufgepeppt, dass das sodann schmucke Einfamilienhaus 1983 sogar offiziell als Neubau deklariert wurde. Zum Glück war Ewald als gelernter Sanitärinstallateur vom Fach und Marlene schüppte fleißig mit, soweit ihr die bereits 1978 geborene Tochter Nicole dazu Luft ließ.

1981 komplettierte Söhnchen Benjamin das Hemmers-Quartett, mittlerweile sind die Kinder aus dem Haus, wenn auch nah bei in Wetten. Vier Enkelkinder gibt’s und die sind auch schon fast schon groß.…